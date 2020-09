Auto non si ferma all’alt, carabiniere spara alla ruota Due giovani arrestati dai militari dell’Arma a Davoli Marina, erano su un’autovettura rubata poco prima. Il conducente ha tentato di investire il capo pattuglia Stampa articolo

DAVOLI Nella mattinata di oggi i Carabinieri di Davoli Marina, nel Catanzarese, hanno arrestato due giovani, P.D. di 16 anni e B.A. di 21 anni, per furto aggravato in concorso. Nel corso di un servizio di perlustrazione lungo la SS 106 i militari dell’Arma hanno incrociato un veicolo, che hanno subito riconosciuto come quello rubato a pochi chilometri di distanza dal luogo e segnalato dal proprietario che aveva visto i ladri allontanarsi con la propria autovettura. I due a bordo dei veicolo, alla vista dei militari, hanno tentato di darsi alla fuga ma il capo equipaggio è sceso immediatamente dall’auto intimando l’alt con la paletta di ordinanza. Invece di farmare l’autovettura, il conducente ha accelerato rischiando di investire il carabiniere che è riuscito a spostarsi appena in tempo ed ha esploso un colpo con la pistola di ordinanza mirando alla ruota anteriore sinistra dell’automobile, riuscendo così a fermare il veicolo e ad arrestare i due malfattori, che sono stati trattenuti nelle celle di sicurezza in attesa del rito per direttissima che si terrà domani.