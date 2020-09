Cinema, cultura e promozione del territorio la ricetta vincente del Magna Graecia Film Festival Il chiostro del Complesso Monumentale di San Giovanni di Catanzaro ha ospitato le masterclass della XVII edizione della kermesse cinematografica Stampa articolo

Condividi su









CATANZARO Peter Webber, Abel Ferrara, Ronn Moss e Laetitia Eido sono solo alcuni dei grandi attori e registi di fama internazionale che, nel mese di agosto, hanno visitato il Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro. Il chiostro dell’importante polo culturale del capoluogo della Calabria è stato scelto per ospitare le masterclass della XVII edizione del Magna Graecia Film Festival, la kermesse cinematografica ideata e diretta da Gianvito Casadonte.

Il Complesso monumentale del San Giovanni rappresenta un grande attrattore culturale, è una prestigiosa sede espositiva, un luogo ideale per organizzare mostre ed incontri. Come quelli promossi nell’ambito del Mgff che hanno consentito alle star internazionali ed al loro affezionato pubblico, accorso numeroso alle masterclass, di conoscere la storia di Catanzaro. Il polo culturale si trova infatti in pieno centro città, in un’area che ospita la Torre del Castello di Carlo V, la Chiesa di San Giovanni e la fontana del Cavatore.

Dal centro al quartiere marinaro, il Magna Graecia Film Festival ha offerto agli ospiti e al pubblico l’occasione di conoscere il patrimonio culturale di Catanzaro e provincia. «Tra gli obiettivi del Magna Graecia Film Festival – sottolinea Gianvito Casadonte – vi è la promozione turistica che è strettamente correlata alla valorizzazione della storia e della cultura del territorio. Catanzaro è una città straordinaria che ha colpito profondamente con le sue bellezze i tanti ospiti del Mgff. Le immagini che ritraggono registi e attori internazionali in giro per la città, nei luoghi più suggestivi del centro storico, hanno fatto il giro del web e dei media. È stato bello contribuire – dichiara Casadonte – al processo di valorizzazione culturale della nostra amata Calabria e al racconto positivo di un territorio ricco di storia e bellezza».