La scuola può attendere, parte dell'opposizione lascia l'aula L'inversione dell'ordine del giorno, con la priorità data alla legge antisismica, scatena la bagarre, con il Pd e Pitaro che alzano le barricate e abbandonano il Consiglio regionale mentre invece Dp e Iric restano seduti. Ai lavori non partecipa la Santelli

REGGIO CALABRIA Una parte dell’opposizione di centrosinistra ha lasciato l’aula del Consiglio regionale in segno di protesta contro la decisione della maggioranza di centrodestra di modificare l’ordine del giorno dell’odierna seduta.

Polemica in apertura dei lavori del Consiglio regionale dopo la surroga del dimissionario Callipo con Billari. A far alzare la temperatura in aula, ai cui lavori non partecipa la governatrice Jole Santelli, è la decisione del centrodestra di invertire l’ordine del giorno, facendo passare la nuova proposta di legge regionale in materia antisimica, appena licenziata dalla Commissione Bilancio, al secondo punto al posto del dibattito sull’avvio dell’anno scolastico in Calabria. L’inversione trova contrari i consiglieri del Pd Bevacqua e Guccione e il capogruppo del Misto, Francesco Pitaro: Guccione rileva come «vanno dati i termini per la presentazione degli emendamenti, dovere rispettare le regole», mentre Bevacqua stigmatizza l’errore di« «dare l’immagine di non occuparci della scuola», e Pitaro parla di «inversione illogica» e violazioni regolamentari, oltre che di «grave violazione delle prerogative dei consiglieri regionali». Dal centrodestra intervengono, tra gli altri, Esposito della Cdl, per il quale «non c’è nessuna forzatura visto che altre volte provvedimenti licenziati sulla commissione Bilancio sono arrivati il giorno stesso in aula» e l’assessore Gianluca Gallo, che si dice »meravigliato per le barricate di colleghi esperti come Bevacqua e Guccione». Bevacqua allora chiede l’appello nominale per verificare se la maggioranza ha 21 consiglieri in aula: «Se continua questa arroganza abbandoniamo l’aula», dice il capogruppo del Pd. La replica del presidente Mimmo Tallini: «Se volete trovare un alibi per andare via perché non avete idee sulla scuola è un altro discorso». A questo punto lasciano l’aula il gruppo Pd e Pitaro del Misto, ma il resto dell’opposizione – Democratici Progressisti e Io Resto in Calabria – non abbandona i lavori, mentre Caputo di “Jole Santelli Presidente” illustra la proposta di legge regionale in materia antisismica, con l’abrogazione della precedente normativa e l’adeguamento alle nuove norme nazionali: la proposta passa a maggioranza. (ant. cant.)