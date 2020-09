Carabiniere positivo dopo aver partecipato a un matrimonio in Calabria Il militare, in servizio a Casarano, è in isolamento. Tutti i suoi colleghi e gli invitati alle nozze sono stati sottoposti a tampone Stampa articolo

LECCE È in isolamento un carabiniere in servizio a Casarano (Lecce) risultato positivo al Coronavirus che avrebbe contratto partecipando al matrimonio di un collega che è stato celebrato in Calabria a inizio settembre. Tutti i colleghi del militare sono stati sottoposti a tamponi assieme agli invitati alle nozze. La Asl di Lecce ha iniziato lo screening completo su tutti i contatti del militare.