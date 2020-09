Mancanza di servizi in Calabria, il 22 sit-in dei sindaci davanti Palazzo Chigi Rinviata di qualche giorno la manifestazione che si svolgerà davanti la sede del Governo ed indetta dai primi cittadini per protestare contro la violazione di diritti come la giustizia, la mobilità e la salute. Greco: «È giunto un sostegno di numerosi amministratori della regione» Stampa articolo

CARIATI «Voglio ringraziare i colleghi amministratori che, numerosi, da tutta la provincia e dall’intera regione stanno manifestazione sostegno ed adesione alla proposta del sit-in muto ed in sicurezza davanti a Palazzo Chigi». È quanto dichiara il sindaco di Cariati Filomena Greco informando «di aver condiviso – è detto in una nota – con gli stessi l’opportunità di rinviare alle ore 10 di martedì 22 settembre lo svolgimento dell’iniziativa di mobilitazione e protesta a Roma, per garantire una serena campagna elettorale e referendaria».

«La proposta, finalizzata a porre all’attenzione nazionale, del Governo e dello Stato – si legge ancora nella nota – la violazione in Calabria dei diritti fondamentali alla giustizia, alla mobilità e alla salute era stata avanzata nel corso del consiglio comunale monotematico sulla garanzia del diritto alla giustizia e per un tribunale della Sibaritide, svoltosi nei giorni scorsi a Corigliano-Rossano».