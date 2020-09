Vincenzo Ciconte è il nuovo presidente dell’ordine dei medici di Catanzaro L’ex consigliere regionale, è ha collezionato 716 preferenze. Il suo vice sarà il dottor Vincenzo Larussa Stampa articolo

Condividi su









CATANZARO Con 716 voti Vincenzo Antonio Ciconte è stato eletto a capo dell’ordine degli infermieri della provincia di Catanzaro. Ciconte, ha ottenuto 141 preferenze rispetto al secondo classificato. L’ex consigliere regionale del Partito Democratico, attualmente consigliere comunale a Catanzaro, ha ottenuto il mandato dei suoi colleghi per rappresentare le istanze dell’intero comparto sanitario calabrese. Laureato in medicina con la specialistica nel settore cardiovascolare, Cicconte per circa un decennio è stato anche docente di Farmacologia nella scuola Ostetrica di Catanzaro. Nel capoluogo ha anche assunto l’incarico di direttore generale dell’azienda sanitaria “Pugliese-Ciaccio”.

GLI ALTRI INCARICHI DELL’ORDINE Oltre al neo presidente Ciconte, il consiglio direttivo ha deliberato di comporre l’ufficio di presidenza con il dottor Vincenzo Larussa incaricato di essere vice presidente, il dottor Gennaro De Nardo come consigliere segretario e il dottor Pasquale Puzzonia come tesoriere. Oltre a questi, sono stati nominati anche gli eletti al Cao (Centro Albri Odontoiatrici). E’ stato nominato come presidente il dottor Salvatore De Filippo, mentre il dottor Nicola Rocca è stato individuato come segretario.