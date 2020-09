Sono 15 i nuovi casi di Coronavirus, la metà in provincia di Cosenza La parte settentrionale della regione è quella maggiormente colpita dal Covid. Tra le persone positive ai controlli anche un’insegnante. Raggiunta quota 100 decessi Stampa articolo











COSENZA Continuano a crescere i contagi da Coronavirus in Calabria. In base ai dati elaborati nelle ultime 24 ore, sono 15 i nuovi casi di positività registrati su tutto il territorio regionale. Di questi 7 sono registrati nell’area di Cosenza e provincia e 8 sono invece nell’area centrale del catanzarese. Attualmente i ricoverati presso l’ospedale di Catanzaro sono 10 di cui 5 sono riferite a persone non residenti. I ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza sono invece 11, di questi tre sono non residenti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e provincie che nel tempo sono stati dimessi. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati all’Annunziata due decessi, che hanno fatto salire a 100 il numero totale delle persone defunte a causa del Coronavirus. Ma è proprio da Cosenza che si registrano 7 nuovi casi. Di questi 4 con indagine epidemiologica in corso, 1 con contatto di caso noto, 2 positivi al test sierologico di cui 1 insegnante. Il totale dei tamponi effettuati in Calabria è di 193.439 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.921(+15 rispetto a ieri), quelle negative sono 191.518. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: – Catanzaro: 10 in reparto; 2 in terapia intensiva; 67 in isolamento domiciliare; 198 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 11 in reparto; 0 in terapia intensiva; 119 in isolamento domiciliare; 482 guariti; 36 deceduti.

– Reggio Calabria: 7 in reparto; 98 in isolamento domiciliare; 330 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 22 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 2 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

