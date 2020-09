Commissione Antimafia per due giorni a Catanzaro Domani e martedì le audizioni dei membri della commissione parlamentare. Saranno ascoltati tra gli altri il procuratore capo Gratteri, il prefetto Cucinotta, il questore Finocchiaro e i vertici delle forze dell’ordine. Morra: «Il lavoro continua andando su uno dei fronti più impegnativi della lotta alla ‘ndrangheta» Stampa articolo

Condividi su









ROMA La Commissione parlamentare Antimafia sarà a Catanzaro domani, lunedì 28 e martedì 29 settembre per una serie di audizioni. «Il lavoro della commissione continua andando su uno dei fronti più impegnativi della lotta alla ‘ndrangheta. Una missione che vuole approfondire quanti più possibile le necessità e le difficoltà che si riscontrano e come poter agire unitamente per dare tutto il supporto necessario ad un territorio sì pieno di gravi problematiche ma anche di voglia di riscatto e di reazione allo strapotere delle mafie», commenta Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare Antimafia.

Due appuntamenti con la stampa presso la prefettura di Catanzaro alle ore 14.00 e alle ore 20.00 circa alla conclusione dell’audizione del dott. Nicola Gratteri. Domani saranno auditi Prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, insieme al Questore di Catanzaro, Mario Finocchiaro, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Antonio Montanaro, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Generale Dario Solombrino e il Capo Sezione Operativa DIA di Catanzaro, Vice Questore P.S. Giuseppe Maria Emiddio. E ancora, il presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, l’ avvocato Generale presso la Procura generale di Catanzaro, Beniamino Calabrese, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, dottoressa Laura Antonini, con riferimento all’alta sicurezza e cenni al periodo dell’emergenza sanitaria. Saranno ascoltati anche i direttori degli istituti di pena di Siano, Angela Paravati, Vibo Valentia e Castrovillari e il procuratore della Repubblica di Catanzaro, dottor Nicola Gratteri. Il 29 settembre saranno auditi il Collegio Commissariale prefettizio della ASP di Catanzaro, Prefetto Luisa Latella, il Vice Prefetto Franca Tancredi e il dottor Salvatore Gullì. Audizione anche dei rappresentanti provinciali di: Confindustria, nella figura del vice presidente vicario, Luigi Alfieri; Confcommercio, con il presidente Pietro Falbo; Confapi, presidente Regionale Francesco Napoli e Confagricoltura, con Walter Placida, presidente provinciale. Seguirà l’audizione dell’imprenditore Andrea Dominijanni di Sant’Andrea dello Jonio, testimone di giustizia e dell’imprenditore Rocco Mangiardi; del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, dottor Camillo Falvo, del presidente regionale di Libera, don Ennio Stamile e del presidente provinciale di Vibo Valentia di Libera, Giuseppe Borrello.