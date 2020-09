Impresa dei giallorossi al Bentegodi. Battuto il Chievo Passa il Catanzaro il turno della Coppa Italia. Battuta ai rigori in casa la squadra veneta Stampa articolo

CATANZARO Il Catanzaro batte il Chievo ai rigori e passa il turno in Coppa Italia. Così i giallorossi compiono il miracolo al Bentegodi. Una squadra che dimostra carattere e compattezza. Erano stati i padroni di casa a passare per primi in vantaggio. Nella prima frazione di tempo – esattamente al 41° minuto – De Luca in spaccata aveva centrato la rete portando il Chievo-Verona avanti.

Ma è stata nella ripresa che il Catanzaro ha dimostrato la sua forza. Una determinazione che ha portato i giallorossi al 14° con Martinelli a firmare il pareggio.

Un risultato che non è cambiato fino alla fine dei tempi regolamentari. Poi ai calcio di rigore la sfida è finita 8-7 per gli ospiti e il Catanzaro che centra così l’impresa.