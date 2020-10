Perquisizioni a tappeto a Guardavalle, pregiudicato in manette Blitz dei carabinieri della compagnia di Soverato: 31enne arrestato dopo essere stato trovato in possesso di droga Stampa articolo

CATANZARO I carabinieri della Compagnia di Soverato hanno arrestato un 31enne di Guardavalle per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un servizio che ha portato a numerose perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di alcuni pregiudicati di Guardavalle. All’interno di una delle abitazioni, un trentunenne, G.D. è stato trovato in possesso di 90 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, abilmente occultata. Il 31enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari: in seguito al rito direttissimo, è stato infine sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Pg.