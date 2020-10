Ruba pali di legno da un’azienda agricola, denunciato I carabinieri di Gasperina hanno individuato un 54enne, ora accusato dfi furto aggravato Stampa articolo

Condividi su









CATANZARO I carabinieri di Gasperina hanno denunciato in stato di libertà P.U, 54 anni, residente a Montauro perché ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di un’azienda agricola di Montauro. L’uomo è ritenuto responsabile di aver asportato 32 pali in legno di castagno della lunghezza media di 2 metri. P.U. è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria, con l’accusa di furto aggravato