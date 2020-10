Coronavirus, il Comalca riapre i battenti dopo cinque giorni La sospensione dell’attività era stata decisa dal sindaco Abramo su impulso dell’Asl. L’attività riprende dopo il buon esito delle verifiche (200 i tamponi processati) e la sanificazione Stampa articolo

CATANZARO Sono riprese regolarmente questa mattina, dopo cinque giorni di chiusura, le attività del Comalca, il mercato ortofrutticolo calabrese, disposto con un’ordinanza dal sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. La decisione del primo cittadino del capoluogo era scaturita in seguito alla positività al Covid-19 di alcuni lavoratori di una struttura di vendita all’ingrosso operante nel Consorzio ortofrutticolo calabrese dove quotidianamente confluiscono da tutta la regione migliaia di persone tra venditori e acquirenti. Le attività del mercato sono riprese in piena sicurezza e chiunque ha avuto accesso all’area è stato sottoposto alle verifiche decise dal management del Comalca che ha anche sanificato l’intera area mercatale. Nei giorni scorsi il dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha processato circa 200 tamponi per effettuare lo screening su tutti i lavoratori affinché potessero rientrare al lavoro.