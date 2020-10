Migranti, una cinquantina sbarcano a Copanello – VIDEO Sono arrivati nella notte sulle coste catanzaresi. Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari che hanno proceduto al tampone. Diversi i minori Stampa articolo

CATANZARO Ennesimo sbarco di migranti sulle coste calabresi. Questa notte intorno alle 2 in circa cinquanta sono sbarcatti a Copanello di Stalettì, nella zona delle vasche di Cassiodoro, nel catanzarese. Si presume che fra loro ci siano anche gli scafisti. Diversi i minori.

I migranti dopo lo sbarco sono stati trasferiti in un locale della zona per essere sottoposti al tampone per individuare eventuali casi di contagio da coronavirus.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Soverato, la Polizia di Stato, i sanitari del 118. Di diverse nazionalità, i migranti sbarcati sono sembrati in buone condizioni di salute.