Chiusa la 106 a Botricello per un incidente stradale Il traffico è momentaneamente deviato sulla viabilità locale, sul posto sono intervenuti i soccorritori ed il personale di Anas

CATANZARO È provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 106 Jonica a Botricello, in provincia di Catanzaro, in corrispondenza del km 208.5, a causa di un incidente. Nell’impatto tra un autoveicolo e un ciclista quest’ultimo ha perso la vita. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono presenti Operatori del 118, i Carabinieri e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. Il traffico è deviato sulla viabilità locale.