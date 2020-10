Misure anti-Covid nel Catanzarese. Scuole, campetti, veglie funebri: tutto sospeso Chiuso per due giorni l’Itt di Soverato. Il sindaco di San Sostene, Luigi Aloisio, ha adottato misure drastiche per «prevenire e contenere il rischio del contagio, considerato che i cittadini potrebbero essere entrati in contatto con il soggetto dichiarato positivo». Sospese le attività didattiche fino al 17 ottobre Stampa articolo

CATANZARO Sono drastiche le misure assunte per arginare i contagi da coronavirus dal sindaco di San Sostene, Luigi Aloisio, nel Catanzarese.

Dopo la positività accertata nel comune – a quanto pare uno studente che frequenta l’Itt a Soverato – il sindaco non è andato per il sottile e con una ordinanza sindacale ha sospeso tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado che ricadono nel territorio comunale fino al 17 ottobre; la chiusura dei campi di calcetto e le aree verdi attrezzate; la sospensione delle veglie funebri a casa dei defunti o nelle sale del commiato fino a nuove disposizioni e la sanificazione dello scuolabus.

Tutto ciò al fine di «prevenire e contenere il rischio del contagio, considerato che i cittadini potrebbero essere entrati in contatto con il soggetto dichiarato positivo».

A proposito dell’Istituito Itt Malafarina di Soverato, il sindaco Ernesto Alecci ne ha disposto la chiusura per oggi e domani, 13 ottobre.