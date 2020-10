«Addio, sindaco». Stroncato da un male incurabile l’ex calciatore del Catanzaro Ferrigno Aveva 47 anni ed è stato uno dei calciatori più amati dalla tifoseria giallorossa Stampa articolo

CATANZARO Lutto nel mondo del calcio italiano ed in particolare della Lega Pro. Si è spento a 47 anni a causa di un male incurabile Fabrizio Ferrigno, ex calciatore del Catanzaro e del Pisa, ma non solo oltre che dirigente in piazze importanti come Messina, Catania e Pagani. Ferrigno aveva quarantasette anni ed è uno dei calciatori più amati dalla tifoseria giallorossa, al punto da guadagnarsi l’appellativo di “sindaco”.

Una triste notizia per tutto il popolo giallorosso. Ciao Sindaco 💛❤️ pic.twitter.com/dGa3NxiY4c — U.S. Catanzaro 1929 (@UsCatanzaro1929) October 14, 2020