Gallo: «Lunedì riunione di giunta per intitolare la Cittadella a Jole Santelli» Fa breccia nel mondo della politica calabrese la proposta di intitolare alla memoria del primo presidente donna di regione gli uffici regionali di Catanzaro Stampa articolo

CATANZARO Diventa sempre più concreta la possibilità che gli uffici della Cittadella regionale vengano intitolati alla memoria del presidente Jole Santelli, primo presidente di regione donna in Calabria e deceduta a soli 51 anni nella sua abitazione di Cosenza nella notte tra mercoledì e giovedì. Dopo le sollecitazioni avanzate dall’ex deputata Stefania Covello, dall’ex assessore Federica Roccisano e dall’unica consigliere donna in carica Flora Sculco è l’assessore Gianluca Gallo ad annunciare una riunione di giunta ad hoc per portare poi la proposta in consiglio regionale. «Lunedì 19 Ottobre seduta urgente della giunta regionale – scrive il componente di giunta sul suo profilo Facebook -. All’ordine del giorno, la proposta di intitolare la Cittadella a Jole Santelli».