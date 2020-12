L’Istituto superiore di sanità: «Epidemia grave, Calabria con Rt sopra 1» Lo evidenzia la bozza del monitoraggio Iss-ministero della Salute: come la nostra regione anche Veneto e Liguria. «Il loro dato desta preoccupazione, si esorta ad applicare le misure previste per il relativo livello di rischio» Stampa articolo

Condividi su









L’epidemia Covid in Italia si mantiene «grave ancora a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali». Lo evidenzia la bozza del monitoraggio Iss-ministero della Salute. Tre Regioni (Veneto, Liguria, Calabria) hanno un Rt puntuale maggiore di 1, compatibile quindi con uno scenario di tipo 2, altre 3 (Basilicata, Lombardia e Puglia) lo superano nel valore medio, e altre tre lo sfiorano (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche). Nella bozza si specifica che «le Regioni Calabria, Liguria e Veneto hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo 2. Questo desta particolare preoccupazione e pertanto si esorta a considerare di applicare le misure previste, per i livelli di rischio attribuiti, anche alla fine di queste festività come descritto nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” trasmesso con circolare del Ministero della Salute».