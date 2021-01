«Anche gli odontoiatri siano tra i soggetti da vaccinare» Il consigliere regionale Francesco Pitaro: «Costituiscono una delle “prime linee” con pazienti che non possono indossare la mascherina» Stampa articolo

CATANZARO «Gli odontoiatri liberi professionisti costituiscono (assieme agli assistenti degli studi ed ai loro collaboratori) una delle “prime linee” nel rapporto con i pazienti che non possono indossare la mascherina, e rappresentano inequivocabilmente una categoria a rischio da includere nel Piano vaccinale per il contrasto al Covid-19 riservato agli operatori sanitari e socio-sanitari e, dunque, negli elenchi dei soggetti da vaccinare». Lo afferma il consigliere regionale Francesco Pitaro che sottolinea: «La comunicazione (siglata dal presidente della Frao dr Giuseppe Guarnieri) che i presidenti delle Commissioni albo odontoiatri degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri delle cinque province calabrese hanno inviato al commissario ad acta per la sanità Guido Longo, esplicita esaustivamente – come si può anche cogliere dai messaggi dei dentisti in un video che circola su fb realizzato dal dottor Augusto Matano e dal dottor Federico Lorelli – le ragioni dell’urgenza dell’inclusione di questi professionisti tra i soggetti da vaccinare prioritariamente». Pitaro conclude: «Nella convinzione che l’obiettivo di tutti sia quello di agire efficacemente per proteggere il maggior numero possibile di operatori sanitari sul territorio e di conseguenza dei pazienti, è auspicabile che si dia alla richiesta della Federazione regionale degli odontoiatri un riscontro tempestivo».