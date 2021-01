Catanzaro, scoperti in una casa abbandonata 51 apparecchi Pos rubati A rinvenire il materiale i carabinieri nel corso di controlli nella zona sud del capoluogo. Si tratta di merce rubata ad una ditta specializzata nell’installazione Stampa articolo

Condividi su









CATANZARO Scoperti in un’abitazione abbandonata a Catanzaro 51 apparecchi Pos rubati. A rinvenire il materiale i carabinieri della stazione di Catanzaro Santa Maria nel corso di un controllo finalizzato al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di appartamenti in zona sud. Proprio all’interno di uno degli immobili passati a setaccio in via Isonzo, i militari hanno scoperto numerose scatole piene di cui molte ancora sigillate. All’interno delle quali i carabinieri hanno rinvenuto, appunto, 51 apparecchi per pagamento del tipo POS nuovi.

A seguito di un primo controllo investigativo i militari hanno potuto accertare che quanto rinvenuto era frutto di un furto avvenuto a Catanzaro tra il 2 e il 4 Gennaio 2021 ai danni del furgone di un dipendente di un’azienda specializzata nell’installazione di quei apparecchi.

Il materiale rinvenuto, il cui valore di mercato è pari a quasi 10mila euro, è stato sottoposto a sequestro al fine di proseguire con le indagini