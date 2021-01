La Calabria e le altre regioni “arancioni” al governo: «Subito i ristori» Lettera dei governatori Zaia, Bonaccini, Fontana, Spirlì e Musumeci: «C’è il rischio che siano cancellati interi settori» Stampa articolo

VENEZIA I presidenti delle 5 Regioni che da lunedì entreranno nella zona di rischio arancione – Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Calabria, Sicilia – chiedono con una lettera al Governo «di fornire doverose e puntuali rassicurazioni circa un’immediata messa in campo di ristori e la loro quantificazione». Questo per evitare, scrivono Zaia, Bonaccini, Fontana, Spirlì e Musumeci – «ulteriori penalizzazioni alle categorie colpite e per scongiurare il rischio che interi comparti vengano definitivamente cancellati dalla geografia economica delle nostre Regioni».