Il countdown di de Magistris verso il sì alla candidatura. «Parlerò tra domenica e lunedì» Continua il percorso del sindaco di Napoli verso la discesa in campo in Calabria. «La mia sarebbe una candidatura all’interno di una coalizione civica. Sono convinto di sciogliere positivamente la riserva». L’ex pm prova a far saltare il tavolo del centrosinistra Stampa articolo

Condividi su









NAPOLI Luigi de Magistris aggiorna quotidianamente sulla sua volontà, non troppo nascosta, di candidarsi a governatore della Calabria. L’ultimo dispaccio è di martedì e circoscrive a due giorni la decisione. «Sciolgo la riserva tra domenica e lunedì. Ma se dovessi accettare sarebbe nel solco di una coalizione civica al di fuori degli schieramenti tradizionali a cui la politica ci ha abituato». Niente accordi con il Partito democratico, dunque, mentre continuano le trattative con il M5S. La discesa in campo dell’ex pm di Catanzaro tenderebbe, dunque, a “smontare” il tavolo del centrosinistra, facendolo saltare.

De Magistris ha spiegato che dal punto di vista politico «sono sempre più convinto di sciogliere positivamente la riserva perché le sollecitazioni mi sono venute dal basso e perché sento profondamente legato alla Calabria. È una sfida che ha anche delle similitudini, pur con le debite differenze, con ciò che accadde a Napoli 10 anni fa. In Calabria c’è grande voglia di rinascita da parte di associazioni, reti civiche, militanti, amministratori locali e desiderio di lottare per i diritti, la giustizia, l’ambiente e contro le mafie».

De Magistris ha sottolineato che «se guardiamo a quello che è accaduto in Calabria negli ultimi mesi dalla sanità agli arresti e agli intrecci tra criminalità, politica e istituzioni, ci sono tutti gli ingredienti per una sfida difficilissima e complicata. È una scelta difficile che impone dei sacrifici».