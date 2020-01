Le polemiche agitano la Lega. «Vediamo come prendono i voti» Il fratello del parlamentare Furgiuele si scaglia contro il commissario Invernizzi. «Patti traditi, un pezzo del partito voleva Abramo come candidato. E ho le prove»

Condividi su









LAMEZIA TERME Le polemiche nella compagine della Lega continuano. Per bocca di Antonio Furgiuele, fratello del parlamentare leghista Domenico. Sono polemiche social, che Antonio Furgiuele firma commentando un articolo del Quotidiano del Sud nel quale si annuncia la presenza del solo Imbalzano all’avvio della campagna elettorale di Jole Santelli, oggi a Reggio Calabria. Una critica “di famiglia” che di sicuro – è già avvenuto in passato – avrà riverberi nella Lega lametina. Furgiuele (Antonio) definisce «vergognoso l’atteggiamento tenuto da Cristian Invernizzi e Walter Rauti in merito alla mancata presenza dei candidati Lega all’apertura della competizione a Reggio Calabria del candidato di centrodestra Jole Santelli». Un «isolamento» che, a suo dire, «provocherà la debacle del consenso della Lega in Calabria. Mi dispiace che ho dato anima e cuore a questo partito… voglio vedere questi due campioni come prendono i voti. Adesso basta, io non sono un traditore». È una esemplificazione del malcontento della base leghista.

«Amo la mia terra – scrive ancora Furgiuele –, non possono venire due giannizzeri del nord a dire cosa fare. Sapete che il signor Rauti voleva il sindaco di Cantanzaro per presidente della regione e adesso non rispettando i patti non scende più in Calabria. Ho le prove, ha pregato Salvini fino alla fine per parlare con Berlusconi e far candidare il sindaco di Catanzaro. Aspetto la vostra denuncia così poi vi replico con le prove e foto delle cene».

«Questi due giannizzeri – continua – dove erano caro Salvini quando venivi in Calabria e il partito era allo 0,4%. Perché il il Signor Inverizzi non dice per quale motivo è stato commissariato a Bergamo. Io so tutto.. Pubblico anche questo fra poco.. visto che abito al nord».