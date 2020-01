Vertenza Abramo Customer, Guerriero: «Un vertice per evitare la delocalizzazione» Appello del candidato consigliere regionale dem al sindaco di Lamezia e i ai candidati governatori per bloccare il trasferimento dell’azienda dalla sede di Terina

Condividi su









LAMEZIA TERME «Il comprensorio del Lametino rischia di essere svuotato di un bacino occupazionale notevole». È l’allarme lanciato da Fabio Guerriero, candidato al Consiglio regionale della Calabria per il Partito democratico.

«Parliamo di oltre seicento lavoratori – aggiunge – che da giugno potrebbero essere dislocati tra i comuni di Catanzaro e Settingiano, dove sono ubicate altre sedi della Abramo Customer. Si pensa bene, infatti, di risolvere il problema della localizzazione delle attività del call center in ambienti adeguati chiudendo il centro di Terina, e trasferendo tutti altrove».

«Proprio nel corso di una riunione svolta questa mattina alla presenza dei rappresentanti sindacali – continua Guerriero – i vertici dell’Azienda hanno comunicato la disdetta dei locali siti nella Fondazione Terina. Un’altra scelta scellerata come non fossero già bastate le politiche sugli appalti che alla sede di San Pietro Lametino hanno causato già pesanti ripercussioni».

«Queste lavoratrici e questi lavoratori – conclude l’esponente politico – devono rimanere a San Pietro Lametino. Per questo sollecitiamo i candidati alla presidenza della Regione e il sindaco della città della Piana, Paolo Mascaro, ad organizzare un incontro finalizzato all’individuazione di soluzioni utili a scongiurare il trasferimento. Il compito della politica in senso alto resta prima di tutto quello di dare risposte».