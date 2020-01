Berlusconi è in Calabria Il leader azzurro è atterrato a Lamezia. A riceverlo il candidato governatore Jole Santelli. Il suo tour per le Regionali lo porterà a Tropea e nella città della Piana

LAMEZIA TERME Silvio Berlusconi è atterrato giovedì mattina con il suo jet privato a Lamezia Terme. A ricevere il presidente di Forza Italia una delegazione di azzurri capitanata dalla candidata governatore per il centrodestra Jole Santelli. Una presenza quella del leader forzista in Calabria proprio al fine di tirare la volata alla parlamentare nonché coordinatrice regionale azzurra.

Il leader di Forza Italia farà tappa in mattinata a Tropea per una visita della città. Sarà l’occasione per incontrare il sindaco Giovanni Macrì, la cittadinanza, confederazioni e imprenditori. Alle 17.30 Berlusconi e Santelli terranno una conferenza stampa presso il THotel di Lamezia Terme.