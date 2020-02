Lamezia, perde la borsa in ospedale la polizia la ritrova La donna aveva dimenticato la sua borsa nella sala attesa del nosocomio. Grazie alle immagini di una telecamera è stata rintracciata e restituita

LAMEZIA TERME Una storia a lieto fine quella accaduta qualche giorno fa alla signora Chiara che aveva dimenticato la borsa con i suoi effetti personali nella sala di attesa del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lamezia Terme.

Della borsa si erano perse le tracce ma, appena ricevuta la denuncia i poliziotti del Commissariato di P.S. in meno di tre ore hanno ricostruito l’intera vicenda rintracciando la persona che l’aveva prelevata e provvedendo alla restituzione alla proprietaria.

Un’attività info-investigativa condotta in “un lampo” da due assistenti capo Silvio e Nicolino che non hanno tralasciato ogni piccolo particolare: dalle immagini di una telecamera dell’impianto di videosorveglianza del triage del nosocomio all’identità delle persone transitate.

Quel pomeriggio le emergenze si erano susseguite senza sosta e tutti gli operatori del Pronto Soccorso avevano dovuto lavorare in un clima di estrema concitazione, come registrato anche dalle immagini della telecamera e, dalle quali è emerso che una signora che accompagnava una paziente, notata la borsa incustodita da un po’ di tempo, l’aveva prelevata ed era andata via.

E qui la professionalità ha determinato i poliziotti ad acquisire dagli operatori del pronto Soccorso ogni elemento utile. Quella paziente era stata successivamente trasportata e ricoverata presso l’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Presi gli opportuni contatti con tutte le accortezze per non turbare la paziente si è giunti ad avere nome e cognome della signora che l’aveva accompagnata al nosocomio di Lamezia Terme.

Nella banca dati dell’Anagrafe dei cittadini Lametini le omonimie sono tante, ma la tenacia investigativa ha permesso ai poliziotti di stringere il campo di ricerca e in breve a trovarsi dietro la porta della signora Raffaella (nome di fantasia) che aveva prelevato la borsa.

Dopo i primi attimi di incertezza, aperta la porta Raffaella ha riferito e comprovato le vere intenzioni del suo gesto: restituire la borsa e il suo contenuto alla proprietaria.

Difatti, aveva rintracciato Chiara su facebook e le aveva scritto un messaggio spiegando di aver preso la borsa perché incustodita e, prima che qualcun altro se ne appropriasse, l’aveva portata con sé con l’intenzione di restituirla con tutto il suo contenuto.

Presa in consegna la borsa i poliziotti hanno contattato la signora Chiara e negli Uffici del Commissariato hanno provveduto alla restituzione. Dinnanzi a loro Chiara ha consultato facebook ed effettivamente la signora Raffaella le aveva scritto il messaggio esibito ai poliziotti.

In sole tre ora circa il caso è stato risolto e la signora Chiara Macrì, docente di storia della Musica del Conservatorio Statale di Musica ha ringraziato il Questore, gli Assistenti Capo Silvio e Nicolino e la Polizia di Stato con una lettera.