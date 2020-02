Lamezia, si ammalò a causa del vaccino: ministero condannato Sentenza del Tribunale: «C’è un nesso causale» tra l’esavalente e la patologia di cui soffre un minore che vive da 16 anni attaccato alle macchine

CATANZARO C’è un nesso causale tra la vaccinazione esavalente e la patologia di cui soffre il minore: è quanto ha stabilito da una sentenza della sezione Lavoro e previdenza del Tribunale di Lamezia Terme – come riporta la Gazzetta del Sud – che ha condannato al risarcimento il ministero della Sanità. La vicenda è quella di Marco, nome di fantasia, un ragazzo di 17 anni che, da 16 anni, vive soltanto grazie all’ausilio delle macchine cui è attaccato.

Pochi mesi dopo essere stato sottoposto alla vaccinazione esavalente contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite ed epatite B, Marco si ammala al punto di essere costretto, ormai da 16 anni, a vivere solo grazie alle macchine a cui è attaccato. Inizia così il calvario per il piccolo e per la famiglia che si rivolge ai maggiori specialisti in diverse zone d’Italia e al Bambino Gesù senza, purtroppo, che nessuno riesca a formulare una diagnosi.

Nel 2012 – ricostruisce la Gazzetta del Sud – un medico legale accerta «il nesso causale tra vaccinazione anti epatite B e condizioni patologiche». Presentata dai genitori una richiesta di risarcimento al ministero della Salute, l’istanza viene rigettata. La decisione è impugnata e successivamente «il ministero riconosce il nesso di causalità» ma la richiesta risulta ancora una volta bocciata perché ritenuta intempestiva. Da qui il ricorso al Tribunale di Lamezia Terme che, a distanza di tanti anni, riconosce la tempestività della domanda e il nesso causale tra la vaccinazione e quanto patito dal minore.