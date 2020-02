Lamezia Terme, 71enne trovato morto nella sua abitazione LAMEZIA TERME Il cadavere di un 71enne è stato trovato a Lamezia Terme in un’abitazione tra via Gardone e via Torre. La scoperta è stata fatta dai Vigili del fuoco,…

LAMEZIA TERME Il cadavere di un 71enne è stato trovato a Lamezia Terme in un’abitazione tra via Gardone e via Torre. La scoperta è stata fatta dai Vigili del fuoco, costretti ad abbattere la porta d’ingresso dopo una segnalazione. Sul posto era presenta anche una pattuglia dalla Polizia e sanitari del 118. L’uomo viveva da solo e riceveva la visita di un fratello che oggi non è riuscito a contattarlo dando l’allarme. L’ipotesi più accreditata è che l’uomo sia stato colto da un malore nel corso della notte.