Auto investe una madre e la sua bambina a Lamezia Terme Incidente a poche centinaia di metri dalla stazione centrale. La piccola è stata trasferita nell’ospedale di Lamezia, la madre a Catanzaro

Condividi su









LAMEZIA TERME Incidente stradale in via del Mare, nella frazione Sant’Eufemia di Lamezia Terme. Secondo quanto è stato possibile apprendere, per cause ancora da ricostruire, una vettura avrebbe investito una madre e la sua bambina di otto anni sulla strada che si trova a poche centinaia di metri dalla stazione centrale di Lamezia Terme. Le due sono state soccorse dai mezzi del 118: la piccola è stata trasferita nell’ospedale di Lamezia dove è stata sottoposta a una serie di accertamenti, la madre invece è stata trasportata a Catanzaro. Sul posto anche la polizia che ha chiuso l’arteria stradale per consentire le operazioni di soccorso. L’auto che ha investito i due pedoni è stata posta sotto sequestro, mentre continuano le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.