Ilsap, la fabbrica dei veleni nell'area industriale di Lamezia – VIDEO La moria di pesci nel canalone dell'area ex Sir, scoperta nel 2018, diede l'allarme. Le indagini della Procura di Lamezia non si fermano e mirano a individuare la portata del disastro ambientale. Le immagini girate dagli investigatori fotografano il «potenziale e significativo deterioramento del suolo e dell'ecosistema»







di Alessia Truzzolillo

LAMEZIA TERME Sono indagati per gestione illecita di rifiuti Giovanni De Ninno ex direttore tecnico dell’Ilsap srl e Roberto Martena, uno dei consiglieri società fino a decreto sequestro che lunedì mattina ha portato i militari del Nucleo operativo del gruppo della Guardia di finanza di Lamezia Terme, del Comando carabinieri tutela ambiente – Noe di Catanzaro e della capitaneria di porto – Guardia costiera di Vibo Valentia – coordinati dalla Procura di Lamezia Terme – a eseguire un decreto di sequestro preventivo dal valore di oltre 135 milioni di euro. Tra l’altro, nel corso delle indagini De Ninno era stato tratto in arresto per l’accertata violazione dei sigilli delle aree poste a sequestro. Arresto convalidato lo scorso 14 febbraio dal gip e poi rimesso in libertà non ritenendo l’indagato in grado di reiterare il reato. Di nuovo i riflettori della Procura di Lamezia Terme si accendono sui danni all’ambiente, sull’interramento e lo sversamento criminale dei rifiuti. Altre responsabilità sono in corso di accertamento e le indagini proseguono senza sosta, tanto che sono previsti dei carotaggi – per i quali il procuratore Salvatore Curcio e il sostituto Marica Brucci hanno previsto di nominare dei geologi esperti – lungo tutta l’area interessata dell’ex Sir di Lamezia Terme.

L’ALLARME GIA’ NEL 2018 Una moria incontrollata di pesci già nel 2018 aveva fatto prefigurare l’ipotesi di inquinamento da insediamento industriale. L’Ilsap produce 15mila litri di bio-diesel la giorno. Le immagini del disastro sono eloquenti. Sversamenti nel suolo, avvelenamento dei pesci nel canalone che conduce al mare. Le indagini daranno la cifra di quello che è il disastro ambientale ma le immagini sono eloquenti a partire dal suolo sul quale è stato interrato, e poi maldestramente coperto lo scarto industriale, fino alle immagini delle vasche di contenimento.

Un colore nero pece accompagna ogni area interessata da questi sversamenti, compreso il canalone che porta al mare.

«Gli accertamenti hanno consentito, inoltre, di ricostruire come la società, attraverso l’allestimento di attività collaudate, poste in essere in modo abituale e continuativo, abbia nel tempo cagionato un potenziale e significativo deterioramento del suolo e dell’ecosistema, con alto rischio di contaminazione delle matrici ambientali, che allo stato potrebbero essere già intaccate», scrivono in una nota gli investigatori.

RECIDIVI Nonostante l’Ilsap fosse in amministrazione giudiziaria era gestita sempre dagli stessi soci i quali hanno proseguito la loro attività delittuosa, senza soluzione di continuità. Ovvero hanno proseguito a contaminare il suolo e le acque. Quella che doveva essere una piattaforma depurativa si stava trasformando in una vera e propria bomba ecologica i cui danni saranno le prossime indagini a calcolarli.

«Una situazione assolutamente paradossale ed inaccettabile», secondo gli investigatori che hanno chiesto e ottenuto dal gip Emma Sonni il sequestro di un’area di di circa 4.000 – la piattaforma depurativa –, un’area adibita a discarica abusiva, sempre presente all’interno dell’insediamento produttivo lametino, della superficie complessiva di circa 21.000 mq, contenente rifiuti speciali, solidi e liquidi di natura altamente inquinante, beni immobili del complessivo valore stimato di 15.250.000,00 euro. E questa è solo la punta dell’iceberg.

COSTA «Complimenti alle forze dell’ordine e alla Procura di Lamezia Terme per l’operazione interforze di oggi che ha messo fine a situazione di grave rischio ambientale in provincia di Catanzaro». Così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha commentato la notizia dell’operazione. (a.truzzolillo@corrierecal.it)