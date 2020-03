Lamezia, ordigno contro un circolo ricreativo L’esplosione intorno a mezzanotte ha scosso diversi quartieri della città. Non si registrano danni alla persone. Sul posto Vigili del fuoco e carabinieri

LAMEZIA TERME Neanche la pandemia o gli stati di emergenza riescono a fermare l’idiozia criminale a Lamezia Terme. Intorno a mezzanotte un ordigno rudimentale ha scosso i quartieri della città. In via Lanzino, una traversa di via del Progresso, è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, a causa dello scoppio di un ordigno in prossimità dell’ingresso di un locale adibito a circolo ricreativo. Nessun danno alle persone, solo al portoncino d’ingresso ma molto rumore e una densa coltre di fumo dovuta alla polvere pirica. Al piano di sopra, dove abita una famiglia, è stata lesionata una finestra. Transennata l’area interessata allo scoppio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull’accaduto. (ale.tru.)