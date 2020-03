Lamezia, il gruppo Ecosistem dona 50mila euro all’ospedale Il contributo della società lametina consentirà l’acquisto di macchinari e altri materiali per contrastare il diffondersi del Covid-19: «Gesto di vicinanza alla popolazione»

LAMEZIA TERME Il gruppo Ecosistem ha donato 50mila euro all’ospedale di Lamezia. A comunicarlo una nota dello stesso gruppo che segnala come «vista l’emergenza Covid-19 gli imprenditori lametini Rocco Aversa e Tonino Marchio, soci fondatori delle aziende Ecosistem ed Econet con sedi operative nella Zona Industriale della città, hanno manifestato l’intenzione ai rispettivi amministratori di dare un contributo all’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme».

«È stata quindi deliberata – si legge nella nota – una donazione di € 50.000,00 che potrà servire all’acquisto di macchinari ed altri materiali. Si tratta di un gesto di solidarietà e di vicinanza alla popolazione interessata da una emergenza i cui effetti avranno pesanti ricadute anche sul piano sociale ed economico».

«È auspicabile quindi – conclude la nota – il coinvolgimento delle forze imprenditoriali e non, per superare tutti insieme questo particolare e difficile momento di crisi».