Lamezia, in isolamento i sanitari venuti in contatto con un paziente positivo al Covid-19 Il malato oncologico, in cura a Germaneto, aveva effettuato della visite specialistiche nelle strutture di Oculistica e Otorino. Il dottore Muraca: “Attenzione alle fake news che circola su whatsapp, qui siamo tutti in prima linea ed esposti al pericolo di contagio”

LAMEZIA TERME Un paziente oncologico di 80 anni di Lamezia Terme che pochi giorni fa era stato riscontrato positivo al coronavirus, qualche giorno prima aveva effettuato delle visite specialiste nelle strutture semplici dipartimentali di Oculistica e Otorino dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. “Dal momento che nei giorni precedenti all’accertamento di tale condizione il soggetto si era recato presso l’Ospedale di Lamezia Terme per effettuare alcune visite specialistiche, tutti i soggetti entrati in contatto con il paziente risultato poi positivo sono state poste in isolamento precauzionale, me compreso”, scrive in una nota il dottore Francesco Muraca, medico oculista dell’Ospedale lametino. “Noi medici e infermieri siamo direttamente esposti al pericolo di contagio, ma è il rischio che abbiamo deciso di correre per svolgere la nostra missione e proteggere l’intera comunità”, scrive il medico. Il paziente, che cura la propria patologia oncologica a Germaneto, si era recato, mostrando sintomi da Covid-19 nella tenda pre-triage del nosocomio della Piana. Risultato positivo è stato trasportato a Catanzaro.

E’ per queste ragioni è stato posto in isolamento precauzionale il personale che è venuto in contatto col paziente. Da qualche ora circolava su whatsapp un audio nel quale si riferiva che la struttura di Oculistica fosse stata chiusa e perché il dottore Francesco Muraca era risultato positivo, contraendo il virus fuori dall’ambiente di lavoro. Nulla di vero, afferma il medico, il quale dichiara: “Io sono un medico, in prima linea in questa battaglia come tutti gli altri operatori sanitari che in queste ore stanno rischiando la loro vita e quella delle loro famiglie. A nome di tutti loro vi prego di mostrare il vostro sostegno e rispetto, e vi invito a diffidare di quanto riportato da canali non ufficiali e notizie riportate da fonti prive di alcuna attendibilità”. (ale.tru.)