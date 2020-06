Catanzaro, arrivano i “rinforzi” in Questura

CATANZARO «Il capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli ha disposto l’assegnazione di 23 nuovi Agenti alla Questura di Catanzaro e al Commissariato di pubblica sicurezza di Lamezia Terme che, al netto di alcuni contestuali trasferimenti “in uscita”, determinano un potenziamento degli organici pari a 15 unità, che si aggiungono agli ulteriori due Agenti in prova recentemente destinati alla Questura». Lo annuncia una nota della Questura di Catanzaro. «Tutti i nuovi poliziotti – è detto – giunti scaglionati in diverse giornate da svariati Uffici della Polizia di Stato di tutta Italia, sono stati accolti dal questore della provincia di Catanzaro, Mario Finocchiaro, che ha dato loro il benvenuto e augurato buon lavoro».

«Il questore, nel constatare che i neo arrivati, tutti giovani ma già esperti per gli incarichi che hanno ricoperto nelle sedi di provenienza, hanno manifestato grande entusiasmo e forti motivazioni nell’intraprendere servizio nella nostra provincia – conclude la nota – li ha assegnati a potenziamento di diversi Uffici dipendenti, con particolare attenzione a quelli operativi e di controllo del territorio, confidando nel prezioso contributo che il loro entusiasmo e la loro professionalità apporterà per il raggiungimento di risultati di sempre maggior rilievo da parte della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza e la pacifica convivenza nella provincia di Catanzaro».