Lamezia, le fiamme distruggono un capannone agricolo I vigili del fuoco sono intervenuti lunedì sera per spegnere un incendio divampato in uno stabile in località Spartà. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato

LAMEZIA TERME Un casolare adibito a deposito di materiale agricolo a Lamezia Terme è andato praticamente distrutto da un incendio. Le fiamme, che si sono sviluppate attorno alle 19,30 di lunedì, hanno interessato tutti i locali dello stabile – che si trova in località Spartà di Lamezia Terme – ed in particolare il sottotetto che è parzialmente crollato. Tra il materiale interessato dalle fiamme, vi erano anche delle lastre di Ethernit.

Sul posto si sono recati tre automezzi dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme. Le squadre hanno provveduto a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. In via precauzionale, in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali da parte degli enti preposti, l’intera struttura è stata dichiarata inagibile. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini per comprendere l’esatta dinamica di quanto avvenuto. (rds)