A Lamezia la prima edizione dell’ “Arena sport summer” Dal 4 settembre una serie di manifestazioni sportive animeranno il quartiere Sambiase. Tre giorni all’insegna dello sport e del divertimento Stampa articolo

Condividi su









LAMEZIA TERME Prenderà il via venerdì 4 settembre la prima edizione dell'”Arena sport summer”. L’evento, patrocinato dal Comune di Lamezia Terme, è organizzato dall’Asd Muay Thai Lamezia presieduta dal maestro Giovanni Longo. La manifestazione si terrà in piazza Cinque Dicembre, nel quartiere di Sambiase, dalle 18 alle 24.

Tre giorni di sport all’insegna del calcio, della pallavolo, del beach tennis, del combattimento, del basket, del subbuteo e del mondo del fitness. Disciplina principe della manifestazione, infatti, sarà la nobile arte marziale della Muay Thai con la partecipazione di tre icone di fama internazionale e di atleti lametini che coinvolgeranno i presenti in dimostrazioni per avvicinare i presenti nell’arte della disciplina nata in Thailandia. Il 4, 5 e 6 settembre Lamezia si apre allo sport per tutta la città.