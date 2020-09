Malagestione del depuratore di San Mango, assolto il dirigente del Comune Il Tribunale di Lamezia ha prosciolto con formula piena Francesco Torchia, responsabile dell’ufficio tecnico comunale. Era accusato di non aver provveduto alla raccolta dei rifiuti generati dal processo depurativo: «Il fatto non sussiste» Stampa articolo

LAMEZIA TERME Il Tribunale di Lamezia Terme ha assolto Francesco Torchia, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di San Mango d’Aquino, con specifiche attribuzioni sul servizio di depurazione e manutenzione dell’impianto comunale, dal reato di discarica abusiva, con la formula «perché il fatto non sussiste».

Al tecnico comunale era stato contestato di non avere provveduto alla raccolta ed all’avviamento dei rifiuti originati dal processo depurativo lasciandoli così in abbandono nei letti di essiccamento posti all’interno dell’area di pertinenza dell’impianto.

L’avvocato Giuseppe Spinelli, difensore di Torchia, aveva evidenziato che il fatto non poteva integrare il reato di discarica abusiva e neppure di abbandono di rifiuti in considerazione del fatto che l’attività di smaltimento era stata comunque assicurata.

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna di Torchia a sei mesi di reclusione.