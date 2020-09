Processo Medusa, revocata la libertà vigilata a Claudio Paola L’uomo era finito al centro dell’inchiesta della Dda di Catanzaro sulla cosca di ‘ndrangheta lametina dei Giampà Stampa articolo

Condividi su









CATANZARO «Dopo il recente annullamento della sorveglianza speciale, il magistrato di Sorveglianza di Agrigento ha revocato la libertà vigilata per anni 3 che era stata applicata a Claudio Paola all’esito del processo Medusa in cui era stato condannato per associazione mafiosa». A comunicalo, in una nota, l’avvocato Aldo Ferraro, legale dell’uomo finito al centro dell’inchiesta della Dda di Catanzaro contro la cosca di ‘ndrangheta lametina dei Giampà. «Il Giudice di Sorveglianza, all’esito dell’udienza dello scorso 25 settembre, ha integralmente accolto le argomentazioni del difensore di fiducia del Paola, l’avvocato Aldo Ferraro – è scritto – dando atto dei positivi risultati raggiunti dall’interessato rispetto al suo reinserimento sociale, avendo avviata una autonoma attività commerciale dopo la sua scarcerazione ed essendosi dedicato ad attività di volontariato a favore della collettività». «La revoca intervenuta oggi – si legge nella nota – valorizza inoltre le assoluzioni pronunciate nei confronti di Claudio Paola in tutti i procedimenti nei quali è stato di recente coinvolto, nonché la revoca dalla sorveglianza speciale decisa dalla Corte di Appello di Catanzaro lo scorso 8 giugno, circostanza che non consente, come rilevato dall’avvocato Ferraro, di ritenere Claudio Paola una persona socialmente pericolosa».