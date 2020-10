A fuoco un polo di distribuzione della rete elettrica: al buio Pianopoli, Feroleto e Lamezia sud Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra venerdì e sabato Stampa articolo

Condividi su









LAMEZIA TERME Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenute all’1 circa in località Feroleto Scalo per l’incendio di un polo della rete di distribuzione dell’energia elettrica.

Tanta la preoccupazione tra gli abitanti delle abitazioni vicine destati di soprassalto da un forte boato e fiamme altissime. A causa del rogo, rimasti al buio i comuni di Feroleto e Pianopoli e zona sud/est di Lamezia Terme.

Sul posto due automezzi dei Vigili del Fuoco, Carabinieri di Lamezia Terme per gli adempimenti del caso, ed i tecnici Enel, che provvedevano alla riparazione e al ripristino della fornitura dell’energia elettrica alle zone interessate.