Scontro tra due auto a Lamezia: ferito un giovane Incidente in località Savutano. Il conducente di una Golf è stato trasportato in ospedale Stampa articolo

Condividi su









LAMEZIA TERME Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme – è intervenuta in località Savutano per un incidente stradale. Due le vetture coinvolte: una Volkswagen Golf e una Toyota Aygo.

Ferito il giovane conducente della Golf che ha accusato, dopo l’impatto, dolori a un braccio. Il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 ed è stato successivamente trasportato in ospedale. Illesa la conducente della Toyota. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture e della zona interessata dal sinistro. Sul posto la Polizia di stato per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.