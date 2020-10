In diretta su Rai 1 la messa celebrata a Lamezia Terme La funzione sarà celebrata da monsignor Giuseppe Schillaci e sarà trasmessa dalla cattedrale dei santissimi Pietro e Paolo di Lamezia Terme Stampa articolo

LAMEZIA TERME La celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Giuseppe Schillaci, prevista per le 11 di questa mattina, sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Le telecamere saranno collegate dalla cattedrale dei santissimi Pietro e Paolo di Lamezia Terme. Per i fedeli che vorranno assistere alla messa sono previsti dei protocolli affinché venga scongiurato qualsiasi tipo di contagio da Covid-19.