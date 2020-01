Corigliano Rossano, accoltella il padre dopo una lite: arrestato per tentato omicidio I carabinieri di Corigliano hanno identificato un 32enne che avrebbe colpito il genitore dopo l’ennesimo alterco. Indagini per stabilire il movente

Condividi su









CORIGLIANO ROSSANO L’ennesima lite, frutto probabilmente di incomprensioni familiari soprattutto fra padre e figlio, sfocia quasi in una tragedia e nell’ipotesi di reato di tentato omicidio. Su questo starebbero lavorando i carabinieri della Compagni di Corigliano.

Il dramma si consuma questa mattina in via Fontanelle, allo scalo di Corigliano, a quanto pare per futili motivi: il figlio dopo un alterco, accoltella il padre. Sul posto intervengono i carabinieri che fermano il giovane 32 enne. Saranno proprio gli uomini del capitano Cesare Calascibetta ad investigare sul caso e ad accertare e stabilire il reale movente dell’accoltellamento mentre il genitore, 55 anni, prontamente soccorso dal 118 pare versi in gravissime condizioni. Il 32enne, invece, è stato arrestato dai carabinieri e su di lui pende l’ipotesi al momento del tentato omicidio. (lu.la.)