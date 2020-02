Corigliano Rossano, sequestrato un terreno utilizzato per smaltimento di reflui oleari Nel terreno, per come è emerso dalle indagini, erano scaricati gli scarti di lavorazione di un frantoio che si trovava nella zona. Deferito all’autorità giudiziaria per violazione della normativa ambientale il proprietario della struttura

CORIGLIANO ROSSANO Un terreno in località “Cannata” nel comune di Corigliano- Rossano area urbana di Corigliano è stato posto sotto sequestro nei giorni scorsi dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Corigliano. Sequestro avvenuto a seguito a seguito di un illecito smaltimento di reflui oleari avvenuto sul suolo. Durante un controllo i militari hanno accertato che in questo terreno venivano smaltiti, con l’ausilio di un trattore dotato di cisterna, i reflui oleari provenienti da un vicino frantoio della zona il cui proprietario è stato deferito all’autorità giudiziaria per violazione della normativa ambientale. I liquami erano riversati in maniera incontrollata con formazione di ampi ristagni di residui e ruscellamenti in più direzioni ed in parte venivano convogliati in un fosso pubblico imbrattandolo per buona parte del suo percorso. Inoltre per l’abbondanza del riversamento e attraverso ruscellamento arrivavano su terreni limitrofi di altri proprietari. Le verifiche effettuate hanno inoltre accertato che tra i terreni dichiarati dal proprietario del frantoio per lo spandimento agronomico, previsto dalla normativa, non vi era quello posto sotto controllo e pertanto oggetto del sequestro. Tale attività ha determinato l’impraticabilità dei terreni interessati dall’abbandono dei reflui oltre che la sussistenza di un forte male odore tipico delle acque derivanti dalla frangitura della drupa delle olive.