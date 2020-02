Nella Sibaritide non si può più partorire Nuova chiusura del reparto di Pediatria nell’ospedale di Corigliano. Disposto il trasferimento dei pazienti, stop al ricovero di gestanti. Saranno trasferiti in altre strutture. Cittadini pronti a scendere in piazza

di Luca Latella

CORIGLIANO ROSSANO Per la seconda volta nel giro di qualche mese, il direttore sanitario dello spoke di Corigliano Rossano ha firmato un nuovo decreto di chiusura del reparto di Pediatria, sito nello stabilimento ospedaliero di Corigliano.

Era già accaduto ad ottobre scorso ed allora solo la “sommossa” della politica locale, col sindaco Flavio Stasi in testa, era riuscita a far assumere determinati impegni al commissario alla sanità Saverio Cotticelli. Che evidentemente sono serviti a poco o nulla se quella soluzione tampone individuata lo scorso 18 ottobre è servita solo a prolungare una sorta di agonia – legata esclusivamente ad una pianta organico più che carente – del reparto di Pediatria, che tra l’altro non è l’unico a patire questi gravissimi deficit.

Il direttore sanitario, nella missiva inviata al prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio, ripercorre tutte le tappe del calvario e alla fine decreta «l’immediata sospensione temporanea dei ricoveri in Pediatria ed il trasferimento dei pazienti presenti in reparto, l’immediata conseguente sospensione dei ricoveri di gestanti in Ostetricia e il trasferimento presso altre strutture ospedaliere; il mantenimento dell’assistenza ai neonati presso il Nido; il mantenimento delle consulenze in pronto soccorso ma dalle 8,00 alle 20,00».

Come un cane che si morde la coda, insomma, la chiusura dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria si ripercuote anche sul nido, sull’Ostetricia e sul punto nascite.

Il tutto in un’area geografica come la Sibaritide che conta “appena” 220mila abitanti. È ammissibile che un bambino malato debba percorrere percorrere cento chilometri e oltre un’ora di viaggio quando va bene, di giorno, verso l’Annunziata di Cosenza, o un’ora e 45 minuti che separano Corigliano Rossano – rotonde, autovelox e autoarticolati permettendo – dagli 80 chilometri che necessitano per l’ospedale San Giovanni di Crotone? Può una mamma con le doglie non poter più partorire a Corigliano Rossano e dover correre verso ospedali lontanissimi, con tutte le conseguenze anche per il neonato?

Sono queste le domande che in molti si stanno ponendo anche nell’ambito di un folto gruppo che sta organizzando una grande manifestazione di piazza per i prossimi giorni. La gente da queste parti non ne può davvero più ed anche per questo sta montando grande malcontento che sfocerà in piazza. (l.latella@corrierecal.it)