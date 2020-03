Bambino investito a San Giorgio Albanese, aperto un fascicolo Posti sotto sequestro la salma del piccolo Salvatore e l’auto che lo ha investito. I carabinieri della stazione di Corigliano stanno facendo luce su tutta la dinamica

Condividi su









SAN GIORGIO ALBANESE La salma del bimbo di sei anni e l’auto che l’ha travolto sono stati posti sotto sequestro ed a disposizione dell’autorità giudiziaria, che sul triste incidente verificatosi domenica scorsa intorno alle 13 a San Giorgio Albanese, ha aperto un fascicolo d’indagine. Il corpo del piccolo Salvatore Cerchiara si trova all’interno dell’obitorio dell’ospedale di Rossano.

Ricordiamo che la famiglia del bimbo si era recata da Cerchiara di Calabria a San Giorgio per trascorrere una domenica insieme ai parenti e ai nonni. Ed è lì che il piccolo Salvatore si era allontanato dalla casa dei parenti per giocare e dove è stato travolto da una Suzuki guidata da una donna.

La conducente si è fermata immediatamente per allertare i soccorsi, ma ciò non è bastato per evitare il decesso del bimbo, che da quanto appreso sarebbe sopraggiunto nell’ambulanza. Inutile sarebbe stato anche l’intervento dell’elisoccorso.

Sull’intera ricostruzione di quanto accaduto stanno cercando di fare piena luce i carabinieri della compagnia di Corigliano, coadiuvati da quelli della stazione di San Giorgio. (lu.la.)