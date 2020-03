Corigliano Rossano, inasprita l’ordinanza: al supermarket ogni due giorni e stop allo sport Il sindaco Flavio Stasi chiude tutti gli esercizi commerciali dalle 18,30 ed il sabato e la domenica (anche gli alimentari) e vietata attività fisica e passeggiate: ai trasgressori fino a 500 euro di multa e tre anni di reclusione

CORIGLIANO ROSSANO E mentre il presidente della Regione chiede al premier Conte l’intervento dell’esercito per contenere l’emergenza, anche il sindaco di Corigliano Rossano emette una nuova ordinanza, la quarta in ordine di tempo, ancor più restrittiva delle precedenti, anticipando tutti gli altri comuni della Regione. Ordinanza sarà severa, questa volta. Insieme al giro di vite sulle serrate e sullo stop allo sport all’aria aperta, saranno inasprite le pene: multa elevata a 500 euro e reclusione da da 6 mesi fino a 3 anni per i trasgressori.

A Corigliano Rossano da domattina saranno chiusi gli spazi pubblici adibiti al passeggio ed alla sosta compresi i lungomari – già vietati al transito solo sabato e domenica – la spiaggia, i parchi pubblici e gli spazi verdi.

Sarà assolutamente vietato ai proprietari di più immobili passare di casa in casa, così come è stata “dichiarata guerra” ai “runner”. Nessuno sport all’aperto anche in forma individuale sarà consentito, tranne che nei casi prescritti dal medico. Stop agli amanti del jogging e similari, dunque, e serrata pressoché totale di tutti gli esercizi commerciali – dopo le 18,30 tutti i giorni ed il sabato e la domenica – compresi gli alimentari ai quali si potrà accedere durante la settimana ma uno per nucleo familiare e – questa la grande novità oltre allo divieto di sport – una volta ogni due giorni.

Ed ancora, l’ordinanza prevede la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti in tutte le aree di servizio che insistono sul territorio comunale ed il divieto di recarsi alle Poste e in banca per operazioni non a scadenza, uffici fuori dai quali spesso sono ben visibili code e assembramenti.

Le sanzioni, infine, saranno inasprite per i conducenti dei veicoli o dei pedoni senza un giustificato motivo, ovvero omettendo l’esibizione dell’autocertificazione con un valido, verificabile e credibile motivo. E nei prossimi giorni è molto probabile che arriverà l’esercito a dar man forte alle forze dell’ordine. (lu.la.)