Frana nel centro storico di Rossano, sgomberate alcune famiglie

Venerdì mattina arriveranno i rocciatori inviati dalla Provincia di Cosenza per mettere l’area in sicurezza

CORIGLIANO ROSSANO Una frana ha interessato la parte bassa del centro storico di Rossano sul versante della sponda destra del torrente Celadi.

A causa della caduta di massi e detriti alcune famiglie sono state sgombrate per sicurezza e sarà l’amministrazione comunale a trovare un alloggio per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto, venerdì mattina giungeranno i rocciatori inviati dalla Provincia di Cosenza, competente per il tratto in questione. Il sindaco dopo un primo sopralluogo, si è subito attivato con gli uffici comunali e la Protezione Civile per interfacciarsi con il competente settore provinciale viabilità e manutenzione del territorio intervenuto sul posto attraverso il proprio dirigente.