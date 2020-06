Giustiziato con quattro colpi di fucile a Campana, la vittima è un 34enne

CAMPANA Un uomo di 34 anni è stato ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava nella sua vettura fuori dal centro abitato di Campana, piccolo comune in provincia di Cosenza. Secondo quanto è stato potuto apprendere, la vittima è Saverio Santoro, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri del comando di Rossano sono stati avvisati questa mattina, sul caso indaga la procura di Castrovillari.

Santoro sarebbe stato ucciso con 4 colpi di fucile. L’uomo aveva precedenti penali e, secondo quanto si apprende, aveva scontato qualche anno fa un periodo di detenzione domiciliare. L’omicidio sarebbe avvenuto poco dopo le 8; a quell’ora alcuni residenti avrebbero sentito gli spari provenire dalle campagne limitrofe al bivio d’ingresso nel Comune di Campana, nei pressi della zona nota ai locali come “Torracca”.

Santoro era in affari nel taglio e nella vendita di legname, e si trovava sul posto per alcuni lavori. I carabinieri sono ancora sulla scena del crimine, non sono ancora chiare le cause dell’accaduto ma si seguono diverse piste.

Qualche anno fa, il fratello era scampato ad un agguato a colpi di arma da fuoco avvenuto sempre nelle zone limitrofe al centro abitato del paese. (f. d.)