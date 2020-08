Minaccia e rapina un connazionale, fermato un bracciante agricolo Cinquanta euro e un cellulare si è fatto consegnare un bracciante agricolo dopo avere minacciato con un coltello un uomo e averlo ferito a una mano. Entrambi sono di nazionalità nordafricana. La vittima ha raccontato tutto ai carabinieri che hanno rintracciato l’aggressore e rinvenuto la refurtiva Stampa articolo

CORIGLIANO ROSSANO È accusato di avere minacciato e rapinato un connazionale. Un bracciante agricolo nordafricano è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Corigliano con l’accusa di rapina aggravata. L’uomo, assieme ad altre due persone, avrebbe fermato il connazionale e poi lo avrebbe minacciato con un coltello e un collo di bottiglia costringendolo a recarsi in una zona nascosta nel centro storico di Corigliano per farsi consegnare il cellulare e 50 euro in contanti. La vittima della rapina, rimasta ferita ad una mano, ha poi tentato di raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale e durante il percorso ha incontrato una pattuglia dei carabinieri, ai quali ha raccontato l’accaduto. I militari hanno subito avviato le ricerche dell’aggressore in base alla descrizione del rapinato e dopo averlo rintracciato, hanno perquisito l’abitazione dove vive. In casa sono stati trovati il cellulare e la banconota da 50 euro.