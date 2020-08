Incidente Rossano, la ragazza alla guida dell’auto imputata per omicidio stradale La Procura accusa la 22enne per la morte di Cesare Smurra, il motociclista deceduto a seguito dell’incidente di ferragosto. La famiglia del diciassettenne ha deciso di donare gli organi. Andranno a nove giovani in attesa. Affidato l’incarico per stabilire l’esatta dinamica del sinistro Stampa articolo

CORIGLIANO ROSSANO Nove ragazzi potranno affidarsi a nuovi organi, donati dalla famiglia di Cesare Smurra, il diciassettenne deceduto sabato scorso all’ospedale di Cosenza a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla statale 106, a Rossano, la notte di Ferragosto.

Dopo la morte del ragazzo, intanto, il giudice ha modificato imputazione – da lesioni aggravate a omicidio stradale – per la giovane 22enne alla guida dell’auto che ha impattato contro la moto guidata dal 17enne. A seguire la famiglia Smurra è l’avvocato Giovanni Bruno.

La controparte è difesa dall’avvocato Maurizio Minnicelli: «La ragazza – ha spiegato il legale – è risultata negativa ai test antidroga e alcolemici. Una tragedia terribile per la famiglia Smurra, un’altra si è consumata per la 22enne che dovrà convivere per tutta la sua vita con questo tristissimo avvenimento».

Intanto, il sostituto procuratore del tribunale di Castrovillari, Angela Continisio, ha dato mandato di consulente all’ingegner Francesco Tarsitano di Rende, che stabilirà le dinamiche dell’incidente. Udienza fissata per giovedì 27 agosto alle 12.00.

Oggi pomeriggio (lunedì 14 agosto) alle 16,00 nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa a Rossano, si celebreranno i funerali di Cesare. (lu.la.)